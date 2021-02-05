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Общество

Начала работу платформа для голосования за объекты для благоустройства по нацпроекту "Жилье и городская среда"

24 февраля 2021 16:19  [58] Общество

Фото: https://za.gorodsreda.ru/

Общероссийская платформа для голосования за объекты для благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" начала работу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, голосование будет организовываться на портале. Нижегородцы, как и остальные россияне, смогут выбрать там общественные пространства и дворовые территории, которые обновят в рамках нацпроекта.

"Первое голосование на новой федеральной платформе, созданной, кстати, на базе нижегородского портала "Голос За", стартует 26 апреля и завершится 30 мая. Жители региона смогут выбрать, обновление каких пространств им наиболее интересно в 2022 году. Всем, кому нужна будет поддержка в голосовании, помогут волонтеры", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона призвал нижегородцев принять участие в голосовании.

"Участие жителей становится все более важной частью национального проекта. После завершения работ на платформе можно будет оставить и отзывы об обновленных пространствах", - добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, что нижегородцев приглашают стать волонтерами на голосовании за объекты для благоустройства.

Общероссийская платформа для голосования — проект, реализованный на стыке федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" и ведомственного проекта Минстроя России "Умный город". Техническим оператором проекта выступает АНО "Диалог Регионы".

Ранее сообщалось, что весной начнется благоустройство пространств, которые были выбраны в ходе голосования в 2020 году. В 2021 году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено около 1,5 млрд рублей.

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Теги:
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