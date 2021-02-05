Госдума предлагает сажать на пять лет за оскорбление ветеранов

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Депутаты Государственной Думы внесут поправки ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти.
На сайте Госдумы сообщается, что поправки предусматривают уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. В частности, депутаты предложили в качестве наказания ограничение свободы до 5 лет. Кроме того, нарушителю придется заплатить штраф до 5 млн рублей.
В первом чтении документ единогласно принят 10 февраля этого года.
"Публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны предлагается отнести к одной из форм реабилитации нацизма", - говорится в сообщении.
По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, формы реабилитации нацизма со временем меняются, в том числе стали возможными преступления, которые в представлении любого нормального человека недопустимы.
"Они одновременно проявляют и цинизм и подлость и жестокость по отношению к ветеранам и по отношению ко всем тем, кто своим жертвенным подвигам дал жизнь будущим поколениям", - сказала вице-спикер.
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