Жители Бора предложили 30 инициатив в рамках проекта "Вам решать!" Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Инициативные группы жителей Бора выдвинули 30 проектов на рассмотрение конкурсной комиссии правительства Нижегородской области в рамках проекта "Вам решать!". Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Наш городской округ каждый год наращивает количество проектов инициативного бюджетирования, которые выдвигают местные жители. В 2020 году было заявлено 27 инициатив, конкурсная комиссия отобрала 24. Но оставшиеся три проекта мы заявили по другой программе – "Комплексное благоустройство сельских территорий", и в этом году они также будут реализованы. Все работы прошли в срок, ни один муниципальный контракт не был нарушен, по качеству работ у жителей претензий не было. В этом году на рассмотрение конкурсной комиссии у нас подготовлено 30 проектов, 21 из которых касается ремонта дорог и тротуаров", - рассказал заместитель главы администрации г.о.Бор Александр Янкин.

Также инициативы, которые выдвинули жители в 2021 году на реализацию в рамках проекта "Вам решать!", касаются ремонта памятника героям Великой Отечественной войны, освещения улиц, строительства детских площадок и оборудования пляжной зоны в поселке Пионерский.

Строительство объектов будет организовано в случае поддержки проектов жителями во время голосования на сайте ВамРешать.рф.

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, с 15 февраля по 15 марта жители региона могут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона в рамках проекта "Вам решать!", который реализуется на базе программы поддержки местных инициатив (ППМИ).

Инициативные проекты разделены на 8 номинаций: "Наши дороги", "Наша память", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива" (для проектов, которые не попали в другие номинации, например, связанных с ремонтом библиотек или домов культуры). На эти цели в бюджете 2021 года заложено 730 млн рублей.

Жители могут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а с 16 марта – проголосовать за свой проект на сайте ВамРешать.рф. Именно поддержка граждан при голосовании станет для конкурсной комиссии ключевым показателем при принятии решения о поддержке проектов. В числе критериев оценки проектов - социальная эффективность, готовность жителей принять непосредственное участие в реализации (нефинансовый вклад), а также инициативный платеж (от населения или спонсоров), который жители определяют самостоятельно. Он может составлять до 1% от стоимости проекта. Остальное финансирование берут на себя областной и местные бюджеты.

Информация об участии в проекте доступна на сайте ВамРешать.рф.

Как уже сообщалось, в прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон об инициативном бюджетировании на муниципальном уровне.