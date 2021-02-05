Рекордные пробки в 10 баллов снова зарегистрированы в Нижнем Новгороде Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Рекордные пробки в 10 баллов снова зарегистрированы в Нижнем Новгороде. Об этом свидетельствуют данные портала Яндекс.

Согласно информации, по данным на 08:40 25 февраля в городе парализовано движение на ряде улиц.

Так, затруднено движение на пр. Гагарина, пр. Ленина, Комсомольском шоссе, Анкудиновском шоссе, ул. Родионова, ул. Ванеева, ул. Надежды Сусловой, ул. Ошарской, ул. Бориса Панина, ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Тимирязева, ул. Советской, ул. Самаркандской, ул. Баумана, ул. Голубева, ул. Корейской, ул. Барминской.

Также сильные заторы наблюдаются из нижней части города в верхнюю - на Окском съезде, на метромосту.

Напомним, что в регионе ожидается резкое потепление к концу недели. При этом в четверг-пятницу прогнозируется снегопад.

При этом глава Нижнего Новгорода поручил мобилизовать силы в районах областного центра перед снегопадом.