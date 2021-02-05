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Общество

Более двух тысяч должников за тепло и горячую воду в Дзержинске и Кстове выплатят еще и 7% исполнительского сбора

25 февраля 2021 09:05  [55] Общество

Более двух тысяч должников за тепло и горячую воду в Дзержинске и Кстове выплатят еще и 7% исполнительского сбора. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, компания совместно со службой судебных приставов в Дзержинске и Кстове направила двум тысячам должникам за отопление и горячую воду (ГВС) квитанции на оплату долга по исполнительным производствам.

Речь идет о жителях, в отношении которых судебный приказ уже направлен в работу приставам. Теперь они обязаны не только оплатить задолженность за отопление, ГВС и пени, но исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.

Оплатить квитанции необходимо до 5 марта 2021 года. Если платеж не поступит в указанный срок, то судебный пристав-исполнитель может наложить арест на все банковские счета, заработную плату, имущество должника и сделки с ним (в т.ч. автомобили и иные транспортные средства), а также ограничить его выезд за пределы РФ.

"Мы регулярно напоминаем гражданам о необходимости своевременной оплаты отопления и горячей воды, проводим серьезную системную работу с должниками. Каждый наш клиент осведомлен о задолженности и последствиях неоплаты: об этом мы пишем на квитанции, которую он получает ежемесячно. Поэтому чтобы избежать более серьезных последствий неоплаты, неплательщику необходимо в кратчайшие сроки закрыть долг", - отметил директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

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Теги:
Т Плюс Энергетика
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