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"Проект "Вам решать!" позволит реализовать проекты высокой востребованности", - Василий Суханов

25 февраля 2021 09:28  [98] Общество
Василий Суханов

Василий Суханов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Проект "Вам решать!" позволит реализовать проекты высокой востребованности", - отметил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Василий Суханов, комментируя старт проекта "Вам решать!".

По его словам, "Вам решать" - очень важный проект.

"Мы стремимся к тому, чтобы жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области участвовали в принятии управленческих решений и проявляли гражданскую активность", - заметил Василий Суханов.

"Этот проект позволяет услышать мнение жителей, определить максимально актуальные участки, на которых необходимо реализовать тот или иной проект, и дает еще больше возможностей сделать свою территорию благоустроенной и комфортной для проживания. Я думаю, что у "Вам решать!" большое будущее, он позволит реализовать проекты высокой востребованности", - заключил Василий Суханов.

Напомним, что проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" стартовал в Нижегородской области 15 февраля.

Инициативные проекты разделены на 8 номинаций: "Наши дороги", "Наша память", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива".

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