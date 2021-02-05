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Предупреждение о возникновении ЧС вновь объявлено в Нижегородской области

25 февраля 2021 11:08  [191] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Предупреждение о возникновении ЧС вновь объявлено в Нижегородской области. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, днем 25 февраля в Нижнем Новгороде и местами в регионе ожидается сильный снег, метель, ухудшение видимости до 500 метров и менее. На отдельных участках дорог ожидаются снежные заносы, накат и гололедица.

В этой связи объявлено экстренное предупреждение о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в регионе.

Отмечается, что возможно увеличение чрезвычайных ситуаций на федеральных автотрассах, обусловленных скоплениями легкового и большегрузного транспорта и увеличением количества крупных ДТП на участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъемами.

Также возможны обрушения слабоукрепленных, широко-форматных и ветхих конструкций, крыш ветхих зданий.

Ранее сообщалось, что в четверг-пятницу в регионе ожидается снегопад. Уже в субботу в регион придет плюсовая температура. В воскресенье осадков не ожидается, но будет пасмурно. Ночью станет прохладнее до -1°, а днем всё так же тепло и +1°.

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Теги:
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