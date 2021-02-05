Администрация Нижнего Новгорода представила план вывоза снега на 25 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Администрация Нижнего Новгорода представила план вывоза снега на 25 февраля. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, уборка снега пройдет во всех районах города.

В Нижнем Новгороде сформирован план вывоза снега с территорий районов на первую половину дня. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Автозаводский район - на ул. Мончегорской, Веденяпина, Гайдара, Минеева, Прыгунова, Дружаева, Южном шоссе и проспекте Молодёжный.

Канавинский район - на ул. Талинской, Аэродромной, Подворной у домов №№ 2, 4, 6, Сергея Есенина, Гордеевской у дома № 44, Зимина.

Ленинский район - проспект Ленина и его дублёр, на улицах Комарова и Геройской у дома №1.

Московский район - Московское шоссе, ул. Рябцева, Безрукова и Орджоникидзе.

Нижегородский район - на ул. Нижегородской, Варварской, Володарского, Радужной, Ковровской, Родионова, на Нижне-Волжской набережной, Казанском шоссе.

Приокский район - на ул.Елесеева, Карбышева, Окружной на проспекте Гагарина и в Щербинках-3 и Щербинках-1.

Сормовский район - на ул. Б. Дружин, Свирской, Культуры, Героев Космоса, Гаугеля, Н. Пески, Вахтангова, Энгельса и бульваре Юбилейном.

Советский район - на ул. Бекетова, Саврасова, Артельной, Малиновского, Пушкина, а также на проспекте Гагарина и Кладбищенском проезде.

При этом ночью дорожные и коммунальные службы города продолжат проводить уборку и вывоз снега с улиц, а также прометание дорог и просыпку противогололедными материалами.

Напомним, что ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов города мобилизовать силы перед прогнозируемым снегопадом.

Между тем, в регионе объявлено предупреждение о возникновении ЧС