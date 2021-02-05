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Общество

Администрация Нижнего Новгорода представила план вывоза снега на 25 февраля

25 февраля 2021 12:12  [37] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Администрация Нижнего Новгорода представила план вывоза снега на 25 февраля. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, уборка снега пройдет во всех районах города. 

В Нижнем Новгороде сформирован план вывоза снега с территорий районов на первую половину дня. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

  • Автозаводский район - на ул. Мончегорской, Веденяпина, Гайдара, Минеева, Прыгунова, Дружаева, Южном шоссе и проспекте Молодёжный.
  • Канавинский район - на ул. Талинской, Аэродромной, Подворной у домов №№ 2, 4, 6, Сергея Есенина, Гордеевской у дома № 44, Зимина.
  • Ленинский район - проспект Ленина и его дублёр, на улицах Комарова и Геройской у дома №1.
  • Московский район - Московское шоссе, ул. Рябцева, Безрукова и Орджоникидзе.
  • Нижегородский район - на ул. Нижегородской, Варварской, Володарского, Радужной, Ковровской, Родионова, на Нижне-Волжской набережной, Казанском шоссе. 
  • Приокский район - на ул.Елесеева, Карбышева, Окружной на проспекте Гагарина и в Щербинках-3 и Щербинках-1.
  • Сормовский район - на ул. Б. Дружин, Свирской, Культуры, Героев Космоса, Гаугеля, Н. Пески, Вахтангова, Энгельса и бульваре Юбилейном.
  • Советский район - на ул. Бекетова, Саврасова, Артельной, Малиновского, Пушкина, а также на проспекте Гагарина и Кладбищенском проезде.

При этом ночью дорожные и коммунальные службы города продолжат проводить уборку и вывоз снега с улиц, а также прометание дорог и просыпку противогололедными материалами.

Напомним, что ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов города мобилизовать силы перед прогнозируемым снегопадом.

Между тем, в регионе объявлено предупреждение о возникновении ЧС

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Снег
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