Дзержинская химическая компания попала под санкции Украины Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Дзержинская компания, занимающаяся оптовой торговлей промышленными химикатами - ООО "Тосол-Синтез Трейдинг", попала под санкции Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Республики.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о применении санкций в отношении 18 компаний 20 февраля 2021 года. Среди попавших под санкции оказалась компания из Дзержинска.

Согласно решению СНБО, в отношении "Тосол-Синтез Трейдинг" на территории Украины действует запрет на торговые операции, на транзит ресурсов, полетов и перевозок, а также на выполнения экономических и финансовых обязательств.

Компания "Тосол-Синтез" - один из крупнейших производителей автохимии - охлаждающих, тормозных и стеклоомывающих жидкостей, а также выпускает колодки и фильтры.

На территории Дзержинска у компании расположено собственное производство. В конце 2014 года "Тосол-Синтез" сообщал, что осуществил сделку по покупке 100% акций ОАО "Индустриальный парк "Ока-Полимер" у компании СИБУР.

ООО "Тосол-Синтез Трейдинг" действует с 26 октября 1998 года и создано для реализации продукции компании "Тосол-Синтез". Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО "Тосол-Синтез Трейдинг" является одно физическое лицо – Михаил Чамкин.