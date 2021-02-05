Мужчина и маленький ребенок погибли на пожаре в Вознесенском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Мужчина и маленький ребенок погибли на пожаре в Вознесенском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, сообщение о пожаре в селе Суморьево Вознесенского района поступило в ведомство в 15:42.

Несмотря на то, что спасатели прибыли к месту вызова уже через 3 минуты после сообщения, помещения дома уже были охвачены огнем.

В результате пожара погибли 34-летний мужчина и его 3-х летний сын. Хозяйка дома - мать мужчины ушла в магазин, а, вернувшись, увидела, что дом горит.

Предположительной причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.