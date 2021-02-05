Порядка 250 фасадов зданий отремонтируют в Нижнем Новгороде к 800-летию Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Порядка 250 фасадов зданий планируется отремонтировать в Нижнем Новгороде к 800-летию города. Об этом рассказал директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры городской администрации Денис Скалкин в рамках "Марафона ЖКХ" НОИЦ 25 февраля 2021 года.

Изначально в адресный перечень зданий, требующих ремонта, были включены 177 домов. Позднее по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в него были включены еще 54 здания.

На эти цели из фонда капитального ремонта региона было выделено 122,5 млн рублей. Они будут направлены на приведение в надлежащее состояние фасадов 34 многоквартирных домов, 26 индивидуальных жилых домов, трех бань и 11 ведомственных объектов. Затем дополнительно выделено еще 122 млн рублей. Общая сумма составила порядка 250 млн рублей.

Ремонтируемые здания находятся во всех районах Нижнего Новгорода. Однако, большая их часть, по словам директора департамента, приходится на улицы, "по которым будут передвигаться гости к местам проведения праздничных мероприятий".

Денис Скалкин напомнил, что в 2020 году было отремонтировано 33 фасада многоквартирных домов и шесть кровель. Стоимость работ составила 59 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода уже отреставрировали Дом-особняк на ул.Б.Печерской, Дом Эвениуса на ул.Варварской, Дом М.А. Костромина на ул.Б.Покровской, Дом бракосочетания на ул.М.Покровской.