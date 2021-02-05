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Общество

ЗС НО расширило перечень бесплатных юридических услуг для опекунов несовершеннолетних детей

25 февраля 2021 13:20  [64] Общество

Фото: С сайта naimtruda.com

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области 25 февраля приняли изменения в закон "О бесплатной юридической помощи". Об этом сообщат пресс-служба регионального парламента.

Изменения предполагают более широкий перечень предоставления услуг бесплатной юридической помощи. Теперь опекуны могут воспользоваться таким видом помощи по любым вопросам, тогда как ранее бесплатные юридические услуги оказывались только по вопросам, связанным с защитой прав усыновленных детей.

Кроме того, теперь органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения не вправе требовать от граждан представления документов, необходимых для оказания бесплатной юридической помощи, если такие документы уже находятся в их распоряжении.

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Теги:
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