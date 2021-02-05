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Общество

"Проект ФКГС позволяет менять мир вокруг себя, и волонтеры в этой работе будут на передовой", - Андрей Жильцов

25 февраля 2021 13:22  [77] Общество
Андрей Жильцов

Андрей Жильцов

Фото: сайт Общественной палаты Нижегородской области

"Проект "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) позволяет менять мир вокруг себя, и волонтеры в этой работе будут на передовой", - заявил директор областной общественной организации "Нижегородская служба добровольцев" Андрей Жильцов, комментируя старт набора волонтеров для работы при проведении голосования за объекты благоустройства в 2022 году.

"Открытие всероссийской регистрации добровольцев для участия в проекте ФКГС, безусловно, дает возможность принять участие волонтерскому корпусу в крупном интересном действии. Очень важно принимать участие в создании той среды, которая вокруг, в ее формировании, когда люди понимают: "Вот я, вот моя улица, мой дом, мой район, мой муниципалитет, и я могу влиять на происходящее", - отметил он.

По словам Андрея Жильцова, в рамках проекта ФКГС организаторами волонтерской программы являются ресурсный центр добровольчества "Нижегородская служба добровольцев" и нижегородское региональное отделение "Волонтеры Победы".

"После набора волонтеров запланировано их обучение, подготовка брендированной экипировки, чтобы наших добровольцев было видно издалека, и выход на разные точки, где они будут помогать - рассказывать про проект, про то, как можно проголосовать. Не сомневаюсь в активности волонтерского корпуса и надеюсь, что в этом году мы увеличим его состав. Зарегистрироваться в качестве добровольцев можно на платформе dobro.ru, мы ждем и будем рады видеть в рядах волонтеров как можно больше людей", - сказал Андрей Жильцов.

Напомним, набор добровольцев для работы во время голосования стартовал 24 февраля и продлится до 22 марта. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.

Само голосование за пространства для благоустройства в 2022 году пройдет на новой федеральной платформе za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая.

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Теги:
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