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Общество

Более половины районов Нижегородской области не выявили новых заболевших COVID-19

25 февраля 2021 13:32  [70] Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 35 районах Нижегородской области. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В Нижегородской области 52 муниципалитета. Таким образом, новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не обнаружено более, чем в половине районов области.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 95 395 человек, из которых 41 900 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 53 495 – за пределами областного центра.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 10 436 жителей.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (6 648 человек), Советский (5 799), Канавинский (4 346), Московский (4 313), Сормовский (4 001), Приокский (3 192) и Нижегородский (3 165).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (7 412 заболевших жителей), Бор (4 863), Павловский (2 628), Балахнинский (2 567), Городецкий (2 187), Выксунский (2 225) и Богородский (2 039) районы.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 февраля сообщил, что внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения, касающиеся снижения ограничений, действующих на территории региона из-за распространения коронавируса.

Теперь максимальное число зрителей театров и кинотеатров составляет не 40%, как ранее, а 60%. С некоторыми ограничениями, но все же разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров, открываются фудкорты в торговых центрах города и области. Рестораны и кафе теперь работают и в ночное время, а именно - до 03:00. Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить себе больничный до конца февраля.

Кроме того, с 25 февраля ##562407##снят запрет, который действовал для детей, не достигших 16 летнего возраста. Им не разрешалось посещать ТЦ без сопровождения взрослых с 5 ноября 2020 года. Теперь, когда ситуация с заболеваемостью в регионе постепенно стабилизируется, данный запрет перестал действовать.

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Теги:
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