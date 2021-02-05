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Общество

ЗС НО предлагает установить дифференцированный тариф на услугу по обращению с ТКО

25 февраля 2021 14:18  [99] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 25 февраля подвели итоги мониторинга правоприменения закона "Об отходах производства и потребления". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Рассмотрев результаты мониторинга, депутаты решили обратиться к правительству области с предложением установить дифференцированне тарифы на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) при их раздельном накоплении.

В частности, предложено установить сниженный тариф в случае раздельного накопления ТКО и повышенного, если оно не производится.

Также, по мнению депутатов, необходимо по возможности выделять бюджетные средства на предоставлении субсидий районам области для создания контейнерных площадок и приобретение контейнеров.

Как пояснили в пресс-службе, в рамках мониторинга был выявлен ряд проблемных вопросов, среди которых образование несанкционированных свалок на землях лесного фонда. Если раньше за ликвидацию несанкционированных свалок в лесах отвечал департамент лесного хозяйства региона, то после признания утратившей силу статьи 55 Лесного кодекса, ответственные пока не определены.

В связи с этим нижегородские депутаты направили обращение в адрес министра экологии и природных ресурсов РФ по вопросу определения лиц, ответственных за ликвидацию несанкционированных свалок на землях лесного фонда.

Также в рамках мониторинга была выявлена еще одна проблема - регулирование сферы обращения с медицинскими отходами. В Нижегородской области насчитывается более 2 тысяч медицинских учреждений, только 25 из которых обладают собственными возможностями по обезвреживанию медицинских отходов. Таким образом, главная проблема в области обращения с медицинскими отходами состоит в том, что отсутствует стопроцентный охват сбора, утилизации таких отходов.

В связи с этим комитет по экологии и природопользованию подготовил обращение в адрес министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова и к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть вопрос согласования законодательства об отходах с законодательством в сфере охраны здоровья граждан и в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

"Мониторинг закона позволяет значительно повысить качество его исполнения. Мы постоянно совершенствуем областное законодательство об отходах производства и потребления, получая большое количество обращений граждан. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем", - прокомментировал председатель комитета по экологии и природопользованию Владислав Атмахов.

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Теги:
Законодательное собрание ТБО Экология
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