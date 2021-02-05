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Общество

Жители Тонкинского района выступают с инициативами о благоустройстве в рамках проекта "Вам решать!"

25 февраля 2021 14:27  [91] Общество

Жители Тонкинского района Нижегородской области выступают с инициативами о благоустройстве в рамках проекта "Вам решать!". Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Согласно информации, большинство жителей поселка Бердники проголосовало за проект ремонта дороги на улице Школьной, где расположены детский сад, школа, детская площадка. Рядом находятся памятник погибшим воинам-землякам, дом культуры и библиотека. Проектная стоимость ремонта дороги составляет 3,7 млн рублей.

Жители Пакалевского сельсовета предложили заменить изгородь на кладбище в Трошкове, которая пострадала от урагана. Поступило предложение сделать ее не деревянной, а металлической. Стоимость ремонта составит около 1,1 млн рублей.

В селе Большое Содомово давно обсуждали необходимость ремонта дороги по улице Школьной, которая проходит в центре населенного пункта. Здесь расположены школа и детский сад, дом культуры, библиотека и почта, сельхозпредприятие ООО "Агрофирма "Нива", два магазина.

Для реализации проекта в Большом Содомове была создана инициативная группа. Именно она разрабатывала соответствующий пакет документов. Проект включает 4197 кв. м асфальтового покрытия дороги, центральной площади и проезда до улицы Молодежной. Проектная стоимость работ составляет 3,924 млн рублей.

Напомним, что проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" стартовал в Нижегородской области 15 февраля.

Инициативные проекты разделены на 8 номинаций: "Наши дороги", "Наша память", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива".

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