Личный кабинет для клиентов - юрлиц начал работу на сайте Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Общество

Личный кабинет для клиентов - юрлиц начал работу на сайте Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, новый сервис позволяет проводить многие операции онлайн без необходимости консультироваться с оператором контакт-центра или приезжать в офис компании.

Например, управлять несколькими договорами в одной учетной записи, делать платежи и видеть результаты оплаты онлайн, передавать показания приборов учета горячего водоснабжения. Кроме того, теперь для клиентов – юридических лиц есть возможность выгружать счета-фактуры и расшифровки потребления по объектам в режиме реального времени.

Сервис "Личный кабинет" для юридических лиц также позволяет подавать заявление на поверку прибора учета в эксплуатацию и заключать договоры теплоснабжения в электронном виде.

"Уверен, что наши клиенты – предприятия и организации оценят возможности Личного кабинета. Через него можно оперативно решать вопросы, связанные с деятельностью компании", - подчеркнул директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

В случае возникновения вопросов по работе сервиса на этапе запуска клиент сможет получить консультацию по телефону контакт-центра для юридических лиц +7 (831)220-06-38, по электронной почте n.novgorod@esplus.ru, а также у специалистов компании в офисах продаж и обслуживания клиентов.

Напомним, что для физических лиц, жителей Дзержинска, Кстова и Кстовского района, работает личный кабинет на сайте ЕРКЦ, адрес которого ежемесячно указывается в квитанции