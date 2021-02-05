Скоростной поезд Нижний Новгород – Кисловодск начнет курсировать с апреля 2021 года

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Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее общество ОАО "РЖД") с 4 апреля 2021 года назначает новый скорый пассажирский поезд №99/100 сообщением Нижний Новгород – Кисловодск. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
Стоит отметить, что сейчас попасть из Нижнего Новгорода в Кисловодск по железной дороге можно лишь с пересадкой в Москве. С 4 апреля появится первый прямой железнодорожный рейс в этом направлении.
Поезд будет отправляться из Нижнего Новгорода в 20:18 и прибывать в Кисловодск через сутки в 10:40. Обратный поезд будет отправляться из Кисловодска в 16:20 и прибывать в Нижний Новгород в 07:40.
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