Скоростной поезд Нижний Новгород – Кисловодск начнет курсировать с апреля 2021 года Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее общество ОАО "РЖД") с 4 апреля 2021 года назначает новый скорый пассажирский поезд №99/100 сообщением Нижний Новгород – Кисловодск. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Стоит отметить, что сейчас попасть из Нижнего Новгорода в Кисловодск по железной дороге можно лишь с пересадкой в Москве. С 4 апреля появится первый прямой железнодорожный рейс в этом направлении.

Поезд будет отправляться из Нижнего Новгорода в 20:18 и прибывать в Кисловодск через сутки в 10:40. Обратный поезд будет отправляться из Кисловодска в 16:20 и прибывать в Нижний Новгород в 07:40.