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Общество

Отпускная цена на вакцину от коронавируса "Спутник V" снижена в 2 раза

25 февраля 2021 15:41  [104] Общество

Фото: Центр имени Гамалеи

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину "Спутник V". Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Теперь отпускная стоимость вакцины составляет 866 рублей 81 копейку за два компонента (одна двухкомпонентная доза, не включая налог на добавленную стоимость). Предельная отпускная цена за два компонента вакцины, которую Минздрав утвердил в декабре, составляла 1 942 рубля.

Стоимость вакцины "Спутник V" контролируется государством, поскольку она включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

"Снижение цены стало возможным в результате отработки и оптимизации технологии промышленного производства вакцины, а также значительного роста объемов ее производства в целях массовой вакцинации населения России", - прокомментировал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Он уточнил, что цена является единой для всех производственных площадок.

"По сути, производство вакцины представляет собой социальный заказ государства. Зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации", – добавил министр.

По информации председателя правительства РФ Михаила Мишустина, на 20 февраля 2021 года в России произведено свыше 10 млн доз "Спутника V".

Российскую вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ имени Гамалеи), который получил лицензию Минздрава на этот препарат 11 августа 2020 года.

По результатам вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации.

"Спутник V" - векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека. Она не содержит компонентов вируса COVID-19. Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет.

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Теги:
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