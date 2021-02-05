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Происшествия

Житель Сарова пытался убить отвергнувшую его женщину

25 февраля 2021 17:42  [87] Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Житель Сарова предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство своей знакомой. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

Следователи полагают, что преступление произошло в конце октября прошлого года, когда 39-летний обвиняемый пришел вечером в нетрезвом виде домой к потерпевшей.

Мужчина предложил своей знакомой совместное проживание, однако она отказалась и попросила его уйти, на что тот ответил отказом. Женщина позвонила в полицию, но в это время обвиняемый набросился на нее и стал душить.

На крики потерпевшей прибежал местный житель, и, попав в квартиру через окно, освободил пострадавшую, которая в это время уже потерла сознание. Потом он пошел открывать дверь прибывшей полиции, а обвиняемый вновь набросился на женщину с попыткой задушить, но тут уже мешались стражи порядка.

Мужчину арестовали и возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство" (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ). В настоящее время расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Теги:
Покушение Следственное управление Уголовное дело
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