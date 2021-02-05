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Общество

Прокуратура выясняет причины поломки бытовой техники в 426 квартирах дома из Верхних Печер

25 февраля 2021 17:45  [74] Общество

Фото: из соцсети Facebook, Михаил Швыганов

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку по факту скачка напряжения на трансформаторной подстанции в Верхних Печерах, в результате которого у жителей четырех домов сломалась бытовая техника. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщил председатель ТСЖ "454" Михаил Швыганов на своей странице в соцсети Facebook, это произошло утром 24 февраля в домах №№7, 7/1, 7/2, 7/3 по ул. Верхне-Печерской.

"Жители сразу четырех десятиэтажных многоквартирных домов увидели и услышали в своих квартирах фейерверки из собственных лампочек и бытовой техники, сопровождающиеся черным дымком", - написал он.

По словам Михаила Швыганова, в квартиры вместо напряжения 220 — 240 Вольт поступило 390 -398 Вольт.

В результате из строя вышли 14 новых пассажирских лифтов, практически вся бытовая техника в 426 квартирах, общедомовые усилители антенн, светодиодные светильники мест общего пользования, блоки питания приборов учета тепловой энергии, оборудование интернет провайдеров, повреждена станция приема и передачи данных со счетчиков холодного и горячего водоснабжения.

"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в  региональной прокуратуре.

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Теги:
Прокуратура Электроэнергия
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