СК ищет виновных в нападении бродячей собаки на ребенка в Сормове Происшествия

Фото: с сайта СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородские следователи организовали поверку обстоятельств, при которых бродячая собака напала на ребенка и покусала ему лицо. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

Происшествие случилось днем 15 февраля на ул. Ясной Сормовского района, когда 11-летний школьник возвращался домой. Мальчику потребовалась медицинская помощь.

Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего. В СК пояснили, что за отлов бездомных собак отвечает департамент благоустройства Нижнего Новгорода.

Напомним, что прокуратура Сормовского района также сейчас выясняет, насколько районная администрация исполняла федеральное законодательство, если последствия привели к нападению животного на ребенка.