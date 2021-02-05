СК ищет виновных в нападении бродячей собаки на ребенка в Сормове

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Нижегородские следователи организовали поверку обстоятельств, при которых бродячая собака напала на ребенка и покусала ему лицо. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.
Происшествие случилось днем 15 февраля на ул. Ясной Сормовского района, когда 11-летний школьник возвращался домой. Мальчику потребовалась медицинская помощь.
Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего. В СК пояснили, что за отлов бездомных собак отвечает департамент благоустройства Нижнего Новгорода.
Напомним, что прокуратура Сормовского района также сейчас выясняет, насколько районная администрация исполняла федеральное законодательство, если последствия привели к нападению животного на ребенка.
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