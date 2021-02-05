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СК ищет виновных в нападении бродячей собаки на ребенка в Сормове

25 февраля 2021 18:14  [32] Происшествия

Фото: с сайта СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородские следователи организовали поверку обстоятельств, при которых бродячая собака напала на ребенка и покусала ему лицо. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

Происшествие случилось днем 15 февраля на ул. Ясной Сормовского района, когда 11-летний школьник возвращался домой. Мальчику потребовалась медицинская помощь.

Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего. В СК пояснили, что за отлов бездомных собак отвечает департамент благоустройства Нижнего Новгорода.

Напомним, что прокуратура Сормовского района также сейчас выясняет, насколько районная администрация исполняла федеральное законодательство, если последствия привели к нападению животного на ребенка.

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Теги:
Дети Животные Следственное управление
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