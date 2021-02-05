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"Ущерб жителям Верхних Печер должен быть возмещен в полном объеме", - Дмитрий Сватковский

25 февраля 2021 18:56  [108] Общество

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Сватковский обратился в областную прокуратуру после обращений граждан по поводу скачка напряжения в четырех многоэтажках на улице Верхне-Печерской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единой России".

"В первую очередь жителям необходимо документально зафиксировать факт перебоя подачи электроэнергии. Для этого необходимо обратиться за справкой в управляющую компанию, которая обслуживает дом. Второй шаг – пригласить специалистов по ремонту бытовой техники, которые письменно подтвердят поломку бытовых приборов по причине скачка напряжения", - рассказал Дмитрий Сватковский.

"На основании данных справок в дальнейшем возможно будет в судебном порядке взыскать компенсацию с виновника инцидента. Безусловно, вместе с коллегами по "Единой России" будем контролировать ситуацию, чтобы ответственные были установлены и возместили ущерб жителям в полном объеме", - добавил депутат.

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Теги:
Единая Россия Электроэнергия
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