"Ущерб жителям Верхних Печер должен быть возмещен в полном объеме", - Дмитрий Сватковский Общество

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Сватковский обратился в областную прокуратуру после обращений граждан по поводу скачка напряжения в четырех многоэтажках на улице Верхне-Печерской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единой России".

"В первую очередь жителям необходимо документально зафиксировать факт перебоя подачи электроэнергии. Для этого необходимо обратиться за справкой в управляющую компанию, которая обслуживает дом. Второй шаг – пригласить специалистов по ремонту бытовой техники, которые письменно подтвердят поломку бытовых приборов по причине скачка напряжения", - рассказал Дмитрий Сватковский.

"На основании данных справок в дальнейшем возможно будет в судебном порядке взыскать компенсацию с виновника инцидента. Безусловно, вместе с коллегами по "Единой России" будем контролировать ситуацию, чтобы ответственные были установлены и возместили ущерб жителям в полном объеме", - добавил депутат.