Нижний сегодня: главные события дня Общество

Скоростной поезд Нижний Новгород – Кисловодск начнет курсировать с апреля 2021 года

Федеральная пассажирская компания с 4 апреля 2021 года назначает новый скорый пассажирский поезд сообщением Нижний Новгород – Кисловодск. Сейчас попасть из Нижнего Новгорода в Кисловодск по железной дороге можно лишь с пересадкой в Москве. С 4 апреля появится первый прямой железнодорожный рейс в этом направлении.

Детям до 16 лет вновь можно посещать нижегородские ТЦ без сопровождения взрослых

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ "О введении режима повышенной готовности" изменения, которые касаются посещения торговых центров. Речь идет о снятии запрета, который действовал для детей, не достигших 16 летнего возраста. Им не разрешалось посещать ТЦ без сопровождения взрослых с 5 ноября 2020 года. Своим новым указом Глеб Никитин снимает этот запрет.

Прокуратура выясняет причины поломки бытовой техники в 426 квартирах дома из Верхних Печер

На трансформаторной подстанции в Верхних Печерах произошел скачек электроэнергии, в результате которого у жителей четырех домов сломалась бытовая техника. В квартиры вместо напряжения 220 — 240 Вольт поступило 390 -398 Вольт. В результате из строя вышли 14 новых пассажирских лифтов и практически вся бытовая техника в 426 квартирах.

Более 10% школ и детсадов Нижегородской области закрыты на карантин по ОРВИ и COVID-19 полностью или частично

По данным на 24 февраля карантин по ОРВИ и коронавирусу действует в 10,2% образовательных учреждений - школах и детсадах региона. При этом во время действия карантина вводится ограничительная мера - полное приостановление или переход на дистанционный формат учебного и воспитательного процесса.

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 25 февраля

По данным на 25 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 95 395 человек, в том числе 388 новых случаев заболевания выявлено в за прошедшие сутки, а днем ранее - 397 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции 25 февраля составляет 0.97 (вчера - 0.98).

Нижегородская епархия поддержала переименование ул. Стрелка

С предложением переименовать улицу Стрелка в Александро-Невскую выступил Фонд памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая.

Обрушилась кровля трехэтажного здания на Нижневолжской набережной

Сообщение об обрушении кровли трехэтажного здания на Нижневолжской набережной, д.19/1 поступило в ведомство в 15:30 25 февраля. В настоящее время здание не эксплуатируется и находится на реконструкции. Погибших и пострадавших в результате ЧП - нет.

Больничные для работающих пенсионеров в Нижегородской области продлены до 14 марта

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ "О введении режима повышенной готовности" изменения, в соответствие с которыми больничные для работающих пенсионеров продлены до 14 марта. До этой же даты соблюдать режим самоизоляции должны беременные женщины. Работодателям необходимо сохранить для них дистанционный формат работы.