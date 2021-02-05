МинЖКХ разбирается в причине скачка напряжения в домах Верхних Печер Общество

Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области и Государственная жилищная инспекция региона разбираются в причине скачка напряжения, оставившего без элетроприборов жителей Верхних Печер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что на трансформаторной подстанции в Верхних Печерах произошел скачек электроэнергии, в результате которого у жителей четырех домов сломалась бытовая техника. В квартиры вместо напряжения 220 — 240 Вольт поступило 390 -398 Вольт. В результате из строя вышли 14 новых пассажирских лифтов и практически вся бытовая техника в 426 квартирах.

Для того, что бы разобраться в причинах произошедшего МинЖКХ и Госжилинспекция вщяли ситуацию под контроль. 26 февраля запланировано проведение комиссионной проверки при участии обслуживающей организации - ТСЖ "454" и ресурсоснабжающей организации – ООО "Зефс-энерго". Также к этой работе планируется привлечь специалистов Ростехнадзора. В первую очередь, будут определены причина произошедшей аварии и возможности для дальнейшей эксплуатации оборудования.

Сотрудники Госжилинспекции в ходе проверки установят, как перепад напряжения сказался на работе приборов учета, лифтов и других общедомовых систем.