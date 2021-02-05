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Три человека госпитализированы после ДТП в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, авария произошла 25 февраля в 20:50 на Сормовское шоссе, 6 (Московский район).
53-летняя водитель иномарки Hyundai не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там женщина врезалась в два автомобиля - Renault и Range Rover.
В результате ДТП пострадали 53-летняя водитель Hyundai и пассажиры Renault - 37-летний мужчина и 33-летняя женщина.
Отмечается, что пассажиры были доставлены в больницу с переломами предплечья, лодыжки и ребер.
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