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Бизнес

Банк "Открытие" нарастил долю цифровых продаж в 2020 году

26 февраля 2021 09:16  [64] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие" нарастил долю цифровых продаж в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк объявил о результатах цифровизации розничного бизнеса в 2020 году. Банк существенно нарастил долю продаж в цифровых каналах и запустил безвизитную технологию дистрибуции карточных и кредитных продуктов.

Наиболее заметным эффект диджитализации был в кредитовании. По итогам 2020 года объем ипотечных продаж в цифровых каналах составил 33,6 млрд рублей (почти четверть от общего объема выдач ипотеки), дистанционные продажи кредитов наличными составили 51 млрд рублей (38% от общего объема выдач), из них 10,6 млрд рублей выданы без визита в офис. Выдачи кредитных карт с доставкой на дом составили 3700 штук (объемом более 2,3 млрд рублей).

За 2020 год банк "Открытие" значительно расширил географию курьерской доставки карточных продуктов. В настоящий момент сервис доступен как действующим, так и новым клиентам в 138 городах для доставки дебетовых карт и в 27 – для доставки кредитных карт, в том числе в тех локациях, где нет отделений банка. Наряду с запуском виртуальных карт сервис доставки позволил в полтора раза нарастить объем продаж кредитных карт и на 33% - продажи дебетовых карт в digital-каналах, несмотря на снижение экономической активности населения и ограничения в связи с пандемией.

В планах банка на 2021 год - продолжить цифровизацию кредитования, в том числе ипотеки. Кроме того, "Открытие" планирует запустить целый ряд новых карточных продуктов, в том числе виртуальных, а также существенно расширить возможности сервиса доставки карт – до 500 городов. Переход продуктов в цифру снижает их себестоимость для банка, что в конечном счете позволяет сделать их не только более удобными, но и более выгодными для клиентов.

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