Воду и свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Воду и свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 26 февраля 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.

Речь идет о домах № 1, 2, 3 по ул. Шимборского в Сормовском районе, где с 9:00 отсутствует электроснабжение (его планируется возобновить к 17:00). А также четырех домах в Нижегородском районе по адресам: ул. Родионова,11, 13, 15, где с утра нет горячей воды, и ул. Даля, 1/31, где нет холодной. Воду дадут к 15:00 и к 21:00.

Отключения вызваны необходимостью проведения плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.