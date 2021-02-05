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Предупреждение в связи с ухудшением погодных условий объявлено в Нижегородской области

26 февраля 2021 11:33  [120] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Предупреждение в связи с ухудшением погодных условий объявлено в Нижегородской области. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

По предоставленной информации, в течение дня 26 февраля в регионе и в самом областном центре ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильный снег, метель, гололедные явления, ухудшение видимости в явлениях до 500 м и менее.

На отдельных участках автодорог синоптики предполагают появление снежных заносов, наката и гололедицы, местами - сильная гололедица.

Такая погода сохранится до конца дня 26 февраля и в ночь с 26 на 27 февраля.

В связи с такими неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением или обрывом линий электропередач и линий связи, нарушениями в работе систем ЖКХ.

Напомним, что к выходным в регионе ожидается резкое потепление.

Ранее синоптики давали прогноз по ожидаемой погоде до конца весны и предупреждали о сложной паводковой ситуации.

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