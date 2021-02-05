"Школа 800" и КУПНО подписали соглашение о сотрудничестве Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Школа 800" и Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил куратор проекта Сергей Злобин на своей странице в соцсети Instagram.

"Со следующей недели совместно стартуем конкурсным отбором управленческой команды. Строительство школы идет по графику и нам уже сейчас важно сформировать управленческую, а затем и педагогическую команду "Школы 800". Уверен, что это будет команда единомышленников, разделяющих концепцию проекта, готовых осваивать новые образовательные технологии и, также как и мы, мечтающих создать свою уникальную школу", - написал Сергей Злобин.

Согласно информации, на сайт подали заявки более 150 человек, из которых 78 человек допущены к конкурсному отбору. Их ждет заочный и очный этапы.

Ранее сообщалось, что строительство "Школы 800" идет с опережением графика. Образовательный комплекс на 4550 мест "Школа 800" будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде (бульвар Южный мкр. "Юг" в Автозаводском районе – на 1 500 мест, мкр. "Верхние Печеры" – на 1 500 мест и в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе – на 1 100 мест) а также центра дополнительного образования на Бору на 450 мест, объединенных единой образовательной программой. Возведение объектов планировалось завершить к сентябрю.

Система образования в школе будет двухуровневой. Учащиеся с 1 по 7 класс смогут помимо основной программы получать дополнительное образование, что даст им возможность попробовать себя по более, чем 12 направлениям подготовки. Они сами будут выбирать уровень сложности и педагога. В старших (8-11) классах школьник сам сможет выстраивать образовательный процесс. При этом в "Школе 800" решено отказаться от линейного расписания и класс-комплектов. Ранняя профориентация и подготовка по индивидуальным образовательным траекториям позволят выпускникам определиться с будущим местом работы.

Напомним, что с 1 декабря 2020 года начал работу сайт - школа800.рф. Здесь можно оставить заявку на обучение или на работу в качестве педагога в будущей школе. В дальнейшем на сайте можно будет онлайн следить за ходом строительства корпусов.

Добавим, что спрос на обучение в нижегородской "Школе 800" уже превысил количество мест.

Ранее сообщалось, что основной задачей создания Корпоративного университета является трансформация системы государственного управления в регионе.