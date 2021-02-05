Резидентское разрешение на платную парковку также смогут оформить работающие рядом нижегородцы Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Резидентское разрешение на платную парковку смогут также получить работающие в организациях рядом с ней нижегородцы. Об этом стало известно в ходе дискуссионного клуба Общественной палаты "Как ввести платные парковки, максимально учитывая интересы нижегородцев?" 26 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что для жителей близлежащих к платной парковке домов будет предусмотрено так называемое "резидентское разрешение". Оно предоставляет безлимитное право использования парковки, но не место на ней. Предположительно, жители будут платить за это порядка трех тысяч рублей в год.

В ходе заседания дискуссионного клуба, глава представительства Федерации рестораторов и отельеров России в Нижнем Новгороде Андрей Котюсов отметил, что в таких разрешениях нуждаются не только местные жители. В качестве примера он привел ул. Рождественскую, где находится большое количество кафе, сотрудники которых ездят на личных автомобилях.

Первый заместитель главы Нижнего Новгорода Илья Штокман и директор нижегородского регионального отделения ПАО "Мегафон" Максим Бартыков в ответ сообщили, что такое решение уже принято. В настоящее время определяется порядок оформления резидентских разрешений.

Напомним, проект платных парковочных пространств реализуется через концессионное соглашение между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО "МегаФон". Пользователь парковки обязан в течение 15 минут с момента въезда на парковку оплатить место. По истечении оплаченного времени допускается бесплатное пользование парковкой в течение 10 минут (льготное время). Оплата за пользование парковками осуществляется за 1 час, 1 месяц (скидка 15%), 3 месяца (скидка 25%) и 1 год (скидка 50%) размещения транспортного средства на парковке. Заплатить за парковку можно будет не только банковской или транспортной картами, но и через мобильное приложение

Концессионер уже выполнил проектирование, начал установку технических средств для эксплуатации парковочных мест и выполнил реконструкцию существующих платных парковок.

Всего в городе будет создано 7 400 машиномест, из которых не менее 10% отдадут под места для инвалидов. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.

Концессия заключена на 12 лет, в течение которых в бюджет города в качестве платы будет поступать 56% от собираемой суммы. Предварительно, речь идет о более, чем 3 млрд рублей.