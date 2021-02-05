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Бизнес

Сотрудники АПЗ оформили  27 рационализаторских предложений за 2020 год

26 февраля 2021 14:09  [31] Бизнес
на фото: Сергей Харитонов

на фото: Сергей Харитонов

Фото: пресс-служба завода

Сотрудники Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина (АПЗ) оформили 27 рационализаторских предложений за 2020 год, касающихся самых разных производственных сфер. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Ниже представлены три предложения с наибольшим экономическим эффектом.

  • Эффект от пара

На предприятии процесс приготовления горячей воды для потребителей год назад выглядел так: паровой котел подавал пар на пароструйный аппарат ПСА-06 производительностью 16-32 куб.м/час при температуре 70 градусов с подмесом обратной воды горячего водоснабжения (ГВС). Затем вода поступала в бак-аккумулятор и насосами отпускалась потребителю. 

Но в апреле 2020 года от котельной АО "АПЗ" был отрезан городской микрорайон №7. В связи с этим появился переизбыток мощности паровой части центральной котельной. 

Начальник центральной котельной Сергей Харитонов предложил изменить схему подключения оборудования с использованием ранее установленного в котельной более мощного ПСА-07. 

После проведения необходимых работ были исключены тепловые потери в трубопроводах, созданы условия для работы парового котла в постоянном режиме, обеспечены технологические нужды предприятия, необходимый ритм приготовления ГВС.

Экономический эффект от внедрения рацпредложения составил более 3,4 млн рублей.

  • Помогла оснастка

В 2020 году в литейный цех №68 АО "АПЗ" поступил большой заказ на одну из моделей корпусов. Первые отливки показали, что при их серийном выпуске высоки трудоемкость и процент брака. 

Фасовщик цеха Николай Уланов предложил изменить конструкцию оснастки, доработать литниково-питающую систему, увеличить литьевой уклон прибыли, добавить выпор, пересмотреть размер стояка. 

Доработка литниково-питающей системы значительно снизила процент брака и трудоемкость изготовления отливки, так как при подготовке формы к заливке не требуется ручная корректировка песчаных стержней и минимизирован ремонт сваркой.

Экономический эффект от внедрения рацпредложения – более 1,7 млн рублей.

  • Важный "штрих"

Сотрудники отдела информационных систем АО "АПЗ" - начальник отдела Светлана Борисова, заместитель начальника отдела Максим Акимов, инженер-программист Виктор Власов и начальник бюро бизнес-тренинга Надежда Шагина предложили модернизировать систему штрихкодов, применяющуюся на предприятии. 

При огромном количестве документов использование сканирования документов необходимо. Но при организации выдачи инструмента возникла проблема: номенклатурные коды содержат буквы русского алфавита и спецсимволы. Их штрихкодирование ведет к недостоверному считыванию кода, а замена заводских штрихсканеров на более функциональные - к значительным материальным затратам. Решили доработать программную часть ИСУП MFG/Pro, что позволило использовать штрихсканеры завода без ограничений.

Экономический эффект от внедрения рацпредложения – более 800 тысяч рублей.

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Теги:
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