"Мегафон" хочет создать в Нижнем Новгороде перехватывающие парковки Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Мегафон" прорабатывает вопрос организации перехватывающих парковок в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе дискуссионного клуба Общественной палаты "Как ввести платные парковки, максимально учитывая интересы нижегородцев?" 26 февраля 2021 года.

Как рассказал заместитель главы Нижнего Новгорода Илья Штокман, компания вышла с таким предложением. Сейчас оно находится на рассмотрении и определяется возможный тип соглашения. Но в настоящее время никаких договоренностей нет. Город рассматривает разные варианты введения перехватывающих парковок в транспортную сеть.

Участники дискуссионного клуба отметили, что перехватывающие парковки, как и платные, направлены на отсечение потоков транспорта, идущих в центральную часть города.

Напомним, что в 2019 году сообщалось о планах заключения концессионного соглашения по организации перехватывающих парковок.

Напомним также, что в феврале 2021 года стало известно о намерениях администрации Нижнего Новгорода создать сеть перехватывающих парковок на 2 400 мест у транспортно-пересадочных узлов. Парковка на 800 машиномест должна расположится на ул. Сергея Акимова; на 300 машиномест - около станции метро "Парк Культуры"; на 400 мест – рядом с железнодорожной станцией Варя и около площади Сненной; а также на 500 машиномест - на Казанском шоссе у дома 12А. Их создание предусмотрено Комплексной схемой организации дорожного движения (КСОДД) и Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ).

Стоит отметить, что сейчас в городе уже существуют перехватывающие парковки - около станции метро Комсомольская и рядом с ТЦ "Перекресток" в микрорайоне Щербинки 2.

Напомним, что в соответствие с новой схемой организации дорожного движения в Нижнем Новгороде с конца января 2021 года постепенно водится запрет на парковку на улицах города.