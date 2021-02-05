Переход к станции "Стрелка" в Нижнем Новгороде перекрыт из-за взрыва газа на Мещерском бульваре

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Переход к станции "Стрелка" в Нижнем Новгороде перекрыт из-за взрыва газа. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Согласно информации, подуличный переход к Мещерскому бульвару станции перекрыт в целях обеспечения безопасности граждан.
Кроме этого, изменено движение двух троллейбусных маршрутов № 10 и 25. Они ходят до Московского вокзала.
Ранее сообщалось, что взрыв в пристрое жилого дома прогремел утром 26 февраля. В результате инцидента пострадали три человека: двое из них находятся на амбулаторном лечении, еще одна женщина находится в реанимации.
Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации.
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