Переход к станции "Стрелка" в Нижнем Новгороде перекрыт из-за взрыва газа на Мещерском бульваре Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Переход к станции "Стрелка" в Нижнем Новгороде перекрыт из-за взрыва газа. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, подуличный переход к Мещерскому бульвару станции перекрыт в целях обеспечения безопасности граждан.

Кроме этого, изменено движение двух троллейбусных маршрутов № 10 и 25. Они ходят до Московского вокзала.

Ранее сообщалось, что взрыв в пристрое жилого дома прогремел утром 26 февраля. В результате инцидента пострадали три человека: двое из них находятся на амбулаторном лечении, еще одна женщина находится в реанимации.

Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации.