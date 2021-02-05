Ледяной дождь ожидается в Нижнем Новгороде в ближайшие часы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ледяной дождь ожидается в Нижнем Новгороде в ближайшие часы. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в ближайшие часы 26 февраля в Нижнем Новгороде и по области ожидается ледяной дождь.

Отмечается, что он сохранится в первую половину ночи 27 февраля.

В связи с этим неблагоприятным погодным явлением синоптики прогнозируют вероятность возникновения ЧС в регионе.

Ранее сообщалось, что предупреждение в связи с ухудшением погодных условий объявлено в Нижегородской области.

В столице ПФО прогнозируется метель, мокрый снег, гололедица и ухудшение видимости на дорогах.