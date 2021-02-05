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Ледяной дождь ожидается в Нижнем Новгороде в ближайшие часы. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, в ближайшие часы 26 февраля в Нижнем Новгороде и по области ожидается ледяной дождь.
Отмечается, что он сохранится в первую половину ночи 27 февраля.
В связи с этим неблагоприятным погодным явлением синоптики прогнозируют вероятность возникновения ЧС в регионе.
Ранее сообщалось, что предупреждение в связи с ухудшением погодных условий объявлено в Нижегородской области.
В столице ПФО прогнозируется метель, мокрый снег, гололедица и ухудшение видимости на дорогах.
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