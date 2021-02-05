"Вывоз снега в Нижнем Новгороде идет круглосуточно с дополнительной техникой", - мэрия Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода (Архив)

Вывоз снега в Нижнем Новгороде идет круглосуточно с привлечением дополнительной техники. Об этом в ходе ночного объезда сообщил первый заместитель главы администрации города Дмитрий Сивохин.

Прошлой ночью специалисты проинспектировали уборку в Нижегородском, Канавинском и Советском районах.

"Техника по-прежнему работает в круглосуточном усиленном режиме, производим массовый вывоз снега с улиц города", - сказал Дмитрий Сивохин.

"Еще раз удостоверились, что уборка проходила бы гораздо быстрее, если бы не припаркованные вдоль центральных трасс автомобили", - добавил он.

Для своевременной уборки и повышения качества содержания дорог, специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода просят владельцев автомобилей не оставлять машины на проезжей части на время вывоза снега.