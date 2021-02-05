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Первые выплаты субсидий нижегородским хлебопекам и мукомолам начнутся в апреле. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.
По его словам, для нижегородских предприятий хлебопекарной отрасли утверждены федеральные субсидии в размере 50,1 млн рублей; для мукомольных предприятий – 48,4 млн рублей.
Софинансирование областного бюджета по обоим направлениям составит около 1 млн рублей. Соответствующие изменения в региональный бюджет одобрили депутаты Законодательного собрания накануне.
Николай Денисов отметил, что средства предусмотрены на компенсацию производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы и на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных хлеба и хлебобулочных изделий.
Главным условием получения поддержки является обязательство производителей не повышать отпускные цены на продукцию.
В соответствии с утвержденным порядком предусмотрена ежеквартальная компенсация предприятиям. Первые выплаты предприятия получат в апреле текущего года по итогам I квартала.
Ранее сообщалось, что нижегородское правительство намерено сдержать цены на муку и хлеб.
Цену на самую востребованную категорию яиц также планируется "заморозить" в Нижегородской области.
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