Первые выплаты субсидий нижегородским хлебопекам и мукомолам начнутся в апреле Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Первые выплаты субсидий нижегородским хлебопекам и мукомолам начнутся в апреле. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

По его словам, для нижегородских предприятий хлебопекарной отрасли утверждены федеральные субсидии в размере 50,1 млн рублей; для мукомольных предприятий – 48,4 млн рублей.

Софинансирование областного бюджета по обоим направлениям составит около 1 млн рублей. Соответствующие изменения в региональный бюджет одобрили депутаты Законодательного собрания накануне.

Николай Денисов отметил, что средства предусмотрены на компенсацию производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы и на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных хлеба и хлебобулочных изделий.

Главным условием получения поддержки является обязательство производителей не повышать отпускные цены на продукцию.

В соответствии с утвержденным порядком предусмотрена ежеквартальная компенсация предприятиям. Первые выплаты предприятия получат в апреле текущего года по итогам I квартала.

Ранее сообщалось, что нижегородское правительство намерено сдержать цены на муку и хлеб.

Цену на самую востребованную категорию яиц также планируется "заморозить" в Нижегородской области.