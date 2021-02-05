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Общество

"Иван Петрович Скляров был выдающейся личностью, понимал, чем живут простые люди", - Евгений Люлин

26 февраля 2021 16:04  [114] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 26 февраля принял участие в ZOOM-конференции памяти Ивана Петровича Склярова.

В 90-е годы Иван Петрович занимал ответственные посты, был вице-губернатором, мэром Нижнего Новгорода, губернатором Нижегородской области. Иван Петрович также работал в Законодательном собрании Нижегородской области четвертого созыва, где возглавлял комитет по вопросам государственной власти и местного самоуправления.

При его активной личной поддержке был подготовлен проект закона Нижегородской области "Об участии граждан в обеспечении общественного порядка". Этот закон дал старт процессу возрождения народных дружин как элемента профилактики правонарушений. В сентябре 2006 года закон был принят, восполнив существовавший на тот момент пробел в федеральном законодательстве.

В ходе видео-конференции участники мероприятия вспомнили, каким был Иван Петрович на работе и в жизни. В обсуждении участвовали глава города Арзамаса Александр Щелоков, руководитель муниципального учреждения культуры "Рождественская сторона" Александр Сериков, дочь Ивана Склярова - Оксана Склярова.

"Прошло 14 лет с момента ухода Ивана Петровича из жизни, но тысячи наших земляков, простых людей до сих пор вспоминают его добрым словом! Сегодня и мы с друзьями и коллегами вспоминали о нем. Очень важно понимать, как много он сделал для развития Нижнего Новгорода и Нижегородской области, возрождения нижегородских православных святынь, духовных центров, заложил основы восстановления нашей экономики, нашей промышленности, сельского хозяйства, которое переживало тяжелые времена", - сказал Евгений Люлин.

По его словам, нижегородцам еще только предстоит по-настоящему оценить масштаб личности Ивана Петровича Склярова, его роль не только в жизни нашего региона, но и всей страны.

"Можно и нужно вспомнить о работе Ивана Склярова в Совете Федерации. А ведь он был в числе тех политиков, которые, по сути, остановили распад России! Губернатор Скляров и тогдашний председатель Законодательного Собрания Анатолий Козерадский лично выступили соучредителями Фонда Минина и Пожарского и поддержали инициативу всенародного празднования 4 ноября. Не будь этого, не было бы сегодня общероссийского праздника Дня народного Единства! Иван Петрович был выдающейся личностью, политиком, "крепким хозяйственником", государственником, патриотом, при этом он был близок народу, понимал, чем живут простые люди", - подчеркнул Евгений Люлин.

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Теги:
Законодательное собрание Памятные даты
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