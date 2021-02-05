Бизнес-центр "Corner Place" в Нижнем Новгороде разрешили ввести в эксплуатацию Бизнес

Фото: из соцсети Instagram, Corner Place

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Бизнес-центр на месте Дома крестьянина в Нижнем Новгороде (ул. Алексеевской, 6) разрешили ввести в эксплуатацию. Об этом сообщается на странице центра в соцсети Instagram.

"Corner Place успешно прошел проверку на соответствие объекта проектной документации. Министерство строительства Нижегородской области выдало Corner Place разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Бизнес-центр планировалось открыть еще в декабре 2020 года. Об этом свидетельствовала информация, размещенная на фасаде здания. Однако, процесс затянулся.

Напомним, в апреле прошлого года на фасаде здания была размещена первая в России уличная выставка картин, созданных искусственным интеллектом.

СПРАВКА:

Нижегородский Дом крестьянина был построен во второй половине XIX века. Здание долгое время использовалось в качестве гостиницы.

В 2008 году стопроцентный пакет акций областного Дома крестьянина в Нижнем Новгороде был продан за 152 млн рублей. ОАО "Областной дом крестьянина" создано в 2007 году. В него включено шесть объектов недвижимости и земельный участок. Основной вид деятельности общества – гостиничные услуги для населения и услуги общепита. Причиной продажи стало то, что объекты недвижимости находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют инвестиционных вложений.

В 2014 году Дом крестьянина был снесен, т.к. историко-архитектурная экспертиза признала дом не имеющим ценности.