Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
26 февраля 2021 16:54  [62] "Нижегородцы могут сами определять приоритеты развития территорий", - Артем Баранов
26 февраля 2021 16:49  [90] Замена сетей водоснабжения началась в парке "Швейцария"
26 февраля 2021 16:04  [113] "Иван Петрович Скляров был выдающейся личностью, понимал, чем живут простые люди", - Евгений Люлин
26 февраля 2021 16:00  [95] Редкий кенгуренок Хагена родился в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
26 февраля 2021 15:33  [211] Ледяной дождь ожидается в Нижнем Новгороде в ближайшие часы
26 февраля 2021 15:31  [137] "Вывоз снега в Нижнем Новгороде идет круглосуточно с дополнительной техникой", - мэрия
26 февраля 2021 14:42  [171] Переход к станции "Стрелка" в Нижнем Новгороде перекрыт из-за взрыва газа на Мещерском бульваре
26 февраля 2021 14:27  [186] "Мегафон" хочет создать в Нижнем Новгороде перехватывающие парковки
26 февраля 2021 14:26  [286] Власти Нижнего Новгорода ввели режим ЧС из-за взрыва на Мещерском бульваре
26 февраля 2021 13:55  [155] Улицу Болотникова перекроют на месяц для движения транспорта
Общество

Замена сетей водоснабжения началась в парке "Швейцария"

26 февраля 2021 16:49  [90] Общество
Замена сетей водоснабжения началась в парке Швейцария

Замена сетей водоснабжения началась в парке Швейцария

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Замена сетей водоснабжения началась в парке "Швейцария". Об этом сообщили в управлении по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на заместителя начальника управления подрядной организации "ГК "ЕКС" Петра Седельникова.

Существующие сети водоснабжения парка нуждаются в полной реконструкции, так как построены больше 40 лет назад и за это время сильно обветшали. По словам Петра Седельникова, новые полиэтиленовые трубы диаметром 180 мм и футляр для них проложат под проспектом Гагарина, чтобы подключить парк к городским сетям.

Сейчас в районе улицы Медицинской по обе стороны проспекта Гагарина вырыты котлованы. Во время прокладки труб полностью перекрывать движение на проспекте не станут - это произойдет частично полоса за полосой.

Напомним, что специалисты рекомендовали подрядчику по благоустройству "Швейцарии" проложить все коммуникации в осенне-зимний период, чтобы весной не нарушить пробуждение флоры и фауны парка, а также сократить время на засыпку траншей.

Стоимость благоустройства парка оценивается в 3,74 млрд рублей. В парке поменяют дорожки и освещение, установят спортивные, культурные и игровые объекты, отреставрируют ограду. Также запланирована посадка новых деревьев и кустарников.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ Парк Швейцария Парки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
Спектакль «Остановка»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph