Замена сетей водоснабжения началась в парке "Швейцария" Общество

Замена сетей водоснабжения началась в парке Швейцария Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Замена сетей водоснабжения началась в парке "Швейцария". Об этом сообщили в управлении по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на заместителя начальника управления подрядной организации "ГК "ЕКС" Петра Седельникова.

Существующие сети водоснабжения парка нуждаются в полной реконструкции, так как построены больше 40 лет назад и за это время сильно обветшали. По словам Петра Седельникова, новые полиэтиленовые трубы диаметром 180 мм и футляр для них проложат под проспектом Гагарина, чтобы подключить парк к городским сетям.

Сейчас в районе улицы Медицинской по обе стороны проспекта Гагарина вырыты котлованы. Во время прокладки труб полностью перекрывать движение на проспекте не станут - это произойдет частично полоса за полосой.

Напомним, что специалисты рекомендовали подрядчику по благоустройству "Швейцарии" проложить все коммуникации в осенне-зимний период, чтобы весной не нарушить пробуждение флоры и фауны парка, а также сократить время на засыпку траншей.

Стоимость благоустройства парка оценивается в 3,74 млрд рублей. В парке поменяют дорожки и освещение, установят спортивные, культурные и игровые объекты, отреставрируют ограду. Также запланирована посадка новых деревьев и кустарников.