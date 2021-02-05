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Происшествия

Двое строителей погибли в траншее 26 февраля на ул. Светлоярской

26 февраля 2021 17:54  [118] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Двое сотрудников строительной организации погибли при обрушении грунта в траншее на ул. Светлоярской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Несчастный случай произошел днем 26 февраля. Погибшие выполняли земляные работы. Глубина траншеи составляла пять метров.

После случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ повлекших по неосторожности смерть двух лиц" (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

В настоящее время следователи осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей. В строительной компании изымается необходимая документация. В СК пояснили, что в ходе расследования уголовного дела действиям лиц, ответственным за соблюдение правил безопасности при производстве земляных работ будет дана юридическая оценка.

Прокуратура Нижегородской области также привлекла своих сотрудников к расследованию данного несчастного случая. Прокуратуре предстоит выяснить, насколько соблюдалось законодательство, если последствия привели к гибели рабочих.

К расследованию также привлечены специалисты Государственной инспекции труда.

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Теги:
Прокуратура Следственное управление Строительство
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