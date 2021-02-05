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Десятибалльные пробки вновь сковали Нижний Новгород вечером 26 февраля

26 февраля 2021 18:28  [63] Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Пробки в 10 баллов сковали дороги Нижнего Новгорода по данным на 18 часов 26 февраля. Об этом информирует портал Яндекс.

Инфографика портала показывает, что в городе произошло несколько ДТП. Основные автомобильные дороги – ярко-красного цвета.

По прогнозам на 19:00 пробки сбавят интенсивность до 8 баллов, а к 20:00 – до 6 баллов.

Напомним, что сегодня администрация Нижнего Новгорода сообщала, что вывоз снега в городе идет круглосуточно с привлечением дополнительной техники.

По мнению заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрия Сивохина, процесс вывоза снега можно ускорить, убрав припаркованные вдоль центральных трасс автомобили.

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Теги:
Дороги пробки
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