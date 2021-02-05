Нижний сегодня: главные события дня Общество

Суши-бар обрушился на Мещерском бульваре из-за взрыва газа в жилом доме

Взрыв газа произошел сегодня утром в доме № 3/2 на Мещерском бульваре. Газ взорвался на территории цокольного этажа этого дома, где расположен суши-бар "Самурай". Помещение суши-бара разрушилось, в жилом доме выбило окна, также были повреждены припаркованные рядом автомобили.

Состояние извлеченной из-под завалов на Мещере женщины оценивается как тяжелое

Взрыв газа произошел сегодня утром в доме № 3/2 на Мещерском бульваре. В результате пострадали три человека. Наибольшие повреждения получила молодая женщина, которую извлекли из-под завалов. Врачи подозревают у нее термоингаляционную травму. Пострадавшая находится в реанимации, у нее 35% ожогов тела, резаная рана и ушибы головы. Еще два человека также изначально были доставлены в больницу и после осмотра врачей и необходимой первичной помощи отправлены домой на амбулаторное наблюдение.

Около 3 млрд рублей внебюджетных средств направлено на 800-летие Нижнего Новгорода

На настоящий момент сумма средств, выделенных на праздничные мероприятия к юбилею города, составляет более 23,5 млрд рублей. Помимо бюджетных ассигнований, активно привлекаются внебюджетные средства. Сейчас внебюджетное финансирование составляет 3 млрд рублей.

Стало известно число заболевших коронавирусом нижегородцев по данным на 26 февраля

По данным на 26 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 95 787 человек, в том числе 392 новых случая заболевания выявлено за прошедшие сутки, а днем ранее - 388 новых случаев COVID-19.

Ледяной дождь ожидается в Нижнем Новгороде в ближайшие часы

В ближайшие часы 26 февраля в Нижнем Новгороде и по области ожидается ледяной дождь. Осадки сохранятся в первую половину ночи 27 февраля. В связи с этим неблагоприятным погодным явлением синоптики прогнозируют вероятность возникновения ЧС в регионе.

Бизнес-центр "Corner Place" в Нижнем Новгороде разрешили ввести в эксплуатацию

Бизнес-центр на месте Дома крестьянина в Нижнем Новгороде (ул. Алексеевской, 6) разрешили ввести в эксплуатацию. Здание прошло проверку на соответствие объекта проектной документации.

Двое строителей погибли в траншее 26 февраля на ул. Светлоярской

Несчастный случай произошел днем 26 февраля. Погибшие выполняли земляные работы. Глубина траншеи составляла пять метров. После случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ повлекших по неосторожности смерть двух лиц".