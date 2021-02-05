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Состояние пострадавшей от взрыва газа на Мещере нижегородки стабилизировалось, - минздрав

27 февраля 2021 11:35  [3] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Состояние молодой женщины, госпитализированной после взрыва газа на Мещерском бульваре, стабилизировалось. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

В ведомстве пояснили, что пациентка остается в реанимации под наблюдением врачей ожогового центра университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ).

Однако, как подтвердили исследования, "полученные травмы не представляют угрозы для жизни, ожоги в основном поверхностные".

Накануне врачи оценивали ее состояние как тяжелое. Специалисты подозревали у нее термоингаляционную травму, то есть комбинированное повреждение дыхательных путей, возникающее при вдыхании горячего воздуха, пара, дыма и летучих токсических химических соединений, образующихся в процессе горения. У женщины было диагностировано 35% ожогов тела, резаная рана и ушибы головы.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба по ликвидации ЧС на Мещерском бульваре заявил, что лечение пострадавшей девушки находится на особом контроле.

"Надеюсь, все будет хорошо. Мы окажем помощь и ей, и ее семье", - сказал он.

Всего в результате происшествия было госпитализировано три человека. Двое из них после осмотра врачей были направлены на амбулаторное лечение. Их состояние не вызывает опасений у медиков. 

Напомним, что взрыв газа произошел утром 26 февраля в пристрое к дому № 3/2 на Мещерском бульваре. В пристрое ранее находился суши-бар. В самой многоэтажке выбило окна и были повреждены припаркованные рядом с домом автомобили. Предварительно, причиной произошедшего стала утечка газа из газораспределительной системы.

 

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Теги:
Взрыв газа Здоровье Здравоохранение
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