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Общество

Власти Нижнего Новгорода планируют снять режим ЧС из-за взрыва газа на Мещерском бульваре сегодня

27 февраля 2021 13:09  [79] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Власти Нижнего Новгорода планируют снять режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва газа на Мещерском бульваре сегодня в 18:00. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев по итогам заседания оперативного штаба комиссии по ЧС.

После обследования конструкций дома эксперты приняли решение разрешить всем жителям пострадавшего от взрыва дома этим вечером вернуться в свои квартиры.

"Жители будут возвращаться в свои квартиры после комиссионной оценки ущерба. Уже сейчас дом подключают к электричеству. С сегодняшнего дня подрядчик приступил к остеклению квартир и подъездов. На месте уже разобраны завалы, вывезено более 20 КАМАЗов. Дорогу откроем не ранее шести утра воскресенья. Будем приводить ее в нормативное состояние", - рассказал Юрий Шалабаев.

Напомним, режим ЧС был введен с 11:00 26 февраля до особого распоряжения.

Напомним также, что взрыв газа произошел накануне утром в доме № 3/2. Бытовой газ взорвался на территории цокольного этажа этого дома, где расположен суши-бар "Самурай". Помещение суши-бара разрушилось, в жилом доме выбило окна, также были повреждены припаркованные рядом автомобили. Жильцов дома (68 человек, в том числе 6 детей) пришлось эвакуировать. В результате происшествия было госпитализировано три человека. Двое из них после осмотра врачей были направлены на амбулаторное лечение. Их состояние не вызывает опасений у медиков. Еще одна женщина находится в реанимации.

По предварительным выводам экспертов, несущие конструкции дома не пострадали. В доме есть вода и отопление. Жители пяти из шести подъездов пострадавшего дома смогли вернуться в свои квартиры уже вечером 26 февраля.

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Теги:
Взрыв газа Канавинский район ЧС
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