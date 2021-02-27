Депутат Госдумы Наталья Назарова оказала финансовую помощь Вознесенской ЦРБ

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Депутат Государственной думы Наталья Назарова в рамках региональной недели посетила Вознесенский район 24 февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба депутата.
В ходе визита она передала Вознесенской центральной больнице средства на приобретение бензина для машин скорой помощи.
Кроме того, Наталья Назарова оказала помощь многодетной семье, у которой недавно сгорел жилой дом.
Также в этот день парламентарий побывала на фабрике игрушек и сувениров "Уланик".
Фабрика начала свою деятельность 15 лет назад с производства традиционной матрешки. Сегодня предприятие вышло на новый уровень - переформатирует производство в сторону современных запросов рынка, успешно осваивает методы интернет-продаж.
Сейчас на фабрике производят детскую продукцию под брендом "Уолт Дисней", налажено производство разнообразных сувениров, игрушек и изделий из дерева для крупных российских торговых сетей.
"Охватывает огромная гордость за нижегородское предприятие, которое не только смогло сохранить традиции народных художественных промыслов, в частности полхов-майданскую роспись, но и успешно занять новые ниши рынка. Продукция фабрики "Уланик" соответствует высоким стандартам качества, в производстве используется только местная древесина, безопасные красители, экологичная упаковка. Сейчас на заводе планируется открытие еще одного производственного цеха, которое позволит создать дополнительные рабочие места", - сказала Наталья Назарова.
"Мы также представлены на крупных интернет-площадках и в нескольких торговых сетях. Заказы принимаем у себя на страничке в инстаграме. Товары расходятся по всей России и Европе. В день выпускаем от 5 до 15 тысяч изделий", - отметила соучредитель компании Дарья Хуснутдинова.
Наталья Назарова и руководство фабрики обсудили планы совместной работы в рамках Фонда поддержки народных художественных промыслов Нижегородской области.
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