Строительство "Школы 800" в Верхних Печерах Нижнего Новгорода завершится к июлю Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Строительство корпуса "Школы 800" в Верхних Печерах Нижнего Новгорода завершится к июлю. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области по итогам рабочего выезда на строительную площадку 26 февраля 2021 года.

Согласно информации, образовательный центр, состоящий из трех корпусов на 4100 мест в разных районах Нижнего Новгорода и загородного центра на 450 мест, готов более чем на 40%. Строительные работы ведутся практически круглосуточно. На объекте в Верхних Печерах работает более 200 человек в две смены, а в целом на строительстве образовательного центра "Школа 800" занято свыше 800 человек. Используется около 80 единиц техники.

По словам представителя подрядной организации, главного инженера строительной компании "Столица Приволжья" Александр Мартышев, несмотря на сложные погодные условия, все работы на строительных площадках ведутся в соответствии с графиком и без нарушения технологического режима.

В частности, он рассказал о ходе строительства корпуса в Верхних Печерах.

"На сегодняшний день ведутся работы по устройству монолитных конструкций каркаса здания: подготовлены фундамент, свайное поле, сейчас делается каркас. По графику работ окончание монтажа каркаса запланировано на конец марта. Далее мы приступим к монтажным работам по навесным фасадам, остеклению и кровле, а также к монтажу всех внутренних систем и оборудования", – сообщил он.

Александр Мартышев добавил, что все необходимые материалы уже закуплены. Первое оборудование будет монтироваться в начале апреля.

Полное окончание строительно-монтажных работ намечено на конец июня. После этого подрядчики приступят к пусконаладочным работам.

Отмечается, что проект также предусматривает укрепление склонов и установку террас. К этим работам планируется приступить в мае.

Напомним, образовательный комплекс на 4550 мест "Школа 800" будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде (бульвар Южный мкр. "Юг" в Автозаводском районе – на 1 500 мест, мкр. "Верхние Печеры" – на 1 500 мест и в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе – на 1 100 мест) а также центра дополнительного образования на Бору на 450 мест, объединенных единой образовательной программой. Возведение объектов планировалось завершить к сентябрю.

Система образования в школе будет двухуровневой. Учащиеся с 1 по 7 класс смогут помимо основной программы получать дополнительное образование, что даст им возможность попробовать себя по более, чем 12 направлениям подготовки. Они сами будут выбирать уровень сложности и педагога. В старших (8-11) классах школьник сам сможет выстраивать образовательный процесс. При этом в "Школе 800" решено отказаться от линейного расписания и класс-комплектов. Ранняя профориентация и подготовка по индивидуальным образовательным траекториям позволят выпускникам определиться с будущим местом работы.

Ранее сообщалось, что сейчас идет конкурсный отбор управленческого состава. На прошлой неделе было подписано соглашение с Корпоративным университетом правительства Нижегородской области (КУПНО). Предварительный отбор прошли 78 кандидатов. Всего к работе в образовательном центре планируется привлечь 250-300 педагогов, в том числе 30-40 молодых выпускников нижегородских вузов, которые проходят цикл тренингов и мастер-классов.

"Мы параллельно обеспечиваем строительные процессы, формируем управленческую команду, ведем заявочную кампанию педагогов и детей, чтобы школа открылась в полном объеме. Отличаться будет не только здание. Мы хотим, чтобы здесь была создана новая школа с точки зрения образовательного процесса: отношения к ученикам, к их индивидуальным планам обучения и к образовательной мотивации. Это ключевое отличие от других школ. Мы хотим создать новую образовательную концепцию, которая в дальнейшем будет распространяться и на другие учебные заведения", - рассказал директор образовательного центра "Школа 800" Сергей Злобин.

Напомним также, что с 1 декабря 2020 года начал работу сайт - школа800.рф. Здесь можно оставить заявку на обучение или на работу в качестве педагога в будущей школе.

Добавим, что спрос на обучение в нижегородской "Школе 800" уже превысил количество мест.