Режим ЧС из-за взрыва газа на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде отменен Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за взрыва газа на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде 26 февраля, отменен. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации города.

Решение вступает в силу в 18:00.

После обследования конструкций дома эксперты разрешили всем жителям пострадавших квартир вернуться домой.

Напомним, режим ЧС был введен с 11:00 26 февраля до особого распоряжения.

Напомним также, что взрыв газа произошел накануне утром в доме № 3/2. Бытовой газ взорвался на территории цокольного этажа этого дома, где расположен суши-бар "Самурай". Помещение суши-бара разрушилось, в жилом доме выбило окна, также были повреждены припаркованные рядом автомобили. Жильцов дома (68 человек, в том числе 6 детей) пришлось эвакуировать. В результате происшествия было госпитализировано три человека. Двое из них после осмотра врачей были направлены на амбулаторное лечение. Их состояние не вызывает опасений у медиков. Еще одна женщина находится в реанимации.

По предварительным выводам экспертов, несущие конструкции дома не пострадали. В доме есть вода и отопление. Жители пяти из шести подъездов пострадавшего дома смогли вернуться в свои квартиры уже вечером 26 февраля.