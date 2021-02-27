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Общество

Правительство утвердило особенности итоговых экзаменов в 2021 году

28 февраля 2021 12:43  [128] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил новые правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году. Об этом сообщается на сайте правительства.

"В 2021 году выпускники российских школ будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам. Такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать риски распространения инфекции", - говорится в сообщении.

В частности, девятиклассники в этом году учебные предметы по выбору сдавать не будут. Выпускникам девятых классов предстоит только два обязательных предмета – русский язык и математику.

Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) также по двум предметам – русскому языку и математике.

Выпускников, которые собираются учиться в вузах, ждут ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. При этом для получения аттестата им будет достаточно результатов единого государственного экзамена по русскому языку.

ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно.

Для детей с инвалидностью, оканчивающих 11-й класс, будут действовать отдельные правила - для получения аттестата им нужно сдать либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку (по их выбору).

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Теги:
ЕГЭ Образование Правительство РФ
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