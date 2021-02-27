Двойная норма снега выпала в Нижнем Новгороде в феврале Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Двойная норма снега выпала в Нижнем Новгороде в феврале 2021 года. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

"За весь февраль выпало 82 мм осадков, что составляет 203% от нормы", - рассказали в департаменте.

С середины этой недели, то есть с 25 по 27 февраля, в Нижнем Новгороде выпало около 26 мм осадков, что соответствует 40 см снежному покрову или 60% месячной нормы.

Напомним, что в феврале синоптики неоднократно рассказывали об аномалиях в виде снегопадов в Нижегородской области.

Из-за неблагоприятных погодных условий в конце зимы и в начале весны в регионе ожидается сложная паводковая ситуация.